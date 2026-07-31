Берегись этой чертовки! Книга 1

Итак, меня угораздило проснуться злодейкой любовного романа, а именно, Мелиссой Фоддебрат – дочерью герцога. И знаете что? Это прекрасно! Мой новообретенный статус – это прямой билет в мир роскоши, комфорта и безграничных возможностей. И я, конечно же, собираюсь этим воспользоваться.

Но, кажется, главные герои решили, что я обязана играть свою роль злодейки. Что ж, их право. Я перепишу эту историю и поставлю их всех на место.

Приготовься, мир, потому что Мелисса больше не будет играть по вашим правилам!