Берегись этой чертовки. Том 2

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Берегись этой чертовки. Том 2 category.manhva
1 299 ₽
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Описание

Мелисса готовится к грандиозному балу. Коварный план, как отделаться от назойливого принца, почти удался, но всё идёт крахом, когда главная "деталь" плана — Найн — исчезает прямо посреди вечера!
Неужели порвать шаблон так сложно и Мелисса обречена погрязнуть в сопливых любовных интригах? Ну уж нет, она не сдастся! Даже если между ней и роскошной жизнью встанет разъярённый оборотень или хитроумный купец-миллионер! Нет таких проблем, которые не решит заточенный клинок.

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