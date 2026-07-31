Берегись этой чертовки. Том 2

Мелисса готовится к грандиозному балу. Коварный план, как отделаться от назойливого принца, почти удался, но всё идёт крахом, когда главная "деталь" плана — Найн — исчезает прямо посреди вечера!

Неужели порвать шаблон так сложно и Мелисса обречена погрязнуть в сопливых любовных интригах? Ну уж нет, она не сдастся! Даже если между ней и роскошной жизнью встанет разъярённый оборотень или хитроумный купец-миллионер! Нет таких проблем, которые не решит заточенный клинок.