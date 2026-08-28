Берегись этой чертовки. Том 1 + лимитированный мерч

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Берегись этой чертовки. Том 1 + лимитированный мерч category.manhva
1 599 ₽
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Описание

Лимитированное издание с уникальным мерчем:

  • открытка с Ианом – женихом Мелиссы;
  • открытка с Джейком – братом Мелиссы;
  • постер с Наином; 2 карточки с Мелиссой;
  • стикерпак;
  • закладка

Она не хотела быть злодейкой… Но главные герои сами напросились! Обычная студентка из Кореи просыпается в теле Мелиссы, главной злодейки любовного романа. Вот только классический сюжет с бесконечными интригами и токсичными ухажёрами её не прельщает. Зачем портить себе нервы, пытаясь завоевать принца-нарцисса и терпеть других горе-женихов? Мелисса дерзко рвет шаблон: никаких злодейских планов, никаких унижений ради «любви». Её цель — роскошная жизнь, полная удовольствий и свободная от драм! Но главные герои не оценили такой мирный настрой. Что ж, если они настаивают — Мелисса покажет, кто здесь настоящая злодейка!

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