Берегись этой чертовки. Том 1 + лимитированный мерч

Лимитированное издание с уникальным мерчем:

открытка с Ианом – женихом Мелиссы;

открытка с Джейком – братом Мелиссы;

постер с Наином; 2 карточки с Мелиссой;

стикерпак;

закладка

Она не хотела быть злодейкой… Но главные герои сами напросились! Обычная студентка из Кореи просыпается в теле Мелиссы, главной злодейки любовного романа. Вот только классический сюжет с бесконечными интригами и токсичными ухажёрами её не прельщает. Зачем портить себе нервы, пытаясь завоевать принца-нарцисса и терпеть других горе-женихов? Мелисса дерзко рвет шаблон: никаких злодейских планов, никаких унижений ради «любви». Её цель — роскошная жизнь, полная удовольствий и свободная от драм! Но главные герои не оценили такой мирный настрой. Что ж, если они настаивают — Мелисса покажет, кто здесь настоящая злодейка!