Берегись этой чертовки. Том 4

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Только Мелисса захотела отдохнуть от выкрутасов бедовых женихов, как судьба подкидывает новый квест!
Главный негодяй романа вышел из тени и похитил мисс Юри! По сюжету красавицу должен спасти оборотень Джек, вот только местный "герой" не способен справиться даже с самой Мелиссой.
Похоже, эта новелла слишком тесна для двух злодеев. Пришло время показать, кто здесь настоящий антагонист!