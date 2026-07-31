Берегись этой чертовки. Том 4

Только Мелисса захотела отдохнуть от выкрутасов бедовых женихов, как судьба подкидывает новый квест!

Главный негодяй романа вышел из тени и похитил мисс Юри! По сюжету красавицу должен спасти оборотень Джек, вот только местный "герой" не способен справиться даже с самой Мелиссой.

Похоже, эта новелла слишком тесна для двух злодеев. Пришло время показать, кто здесь настоящий антагонист!