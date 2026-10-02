Берегись этой чертовки. Том 5 + лимитированный мерч

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Берегись этой чертовки. Том 5 + лимитированный мерч category.manhva
Берегись этой чертовки
Том 1
Том 2
Том 3
1 699 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

В поместье Фоддебрат скандал! Новость о золотом руднике уплыла раньше времени. Но кто шпион? На кого он работает? Неужели на Пикока Мелоди? Недаром этот богач притих, готовя вероломное отравление за кадром. Нет, этого Мелисса не допустит! Пришло время разработать новый хитрый план, включающий двойных агентов, магию и детективное расследование.
В общем, на что только Мелисса не пойдёт, лишь бы не объясняться с глазу на глаз с самым милым оборотнем на свете…

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