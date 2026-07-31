Берегись этой чертовки. Том 3

План Мелиссы "жить долго и счастливо" окончательно терпит крах. Виной тому — классический набор штампов: главная героиня, которая вечно в беде, и кавалеры, с сомнительными способами ухаживания. Мелисса Фоддебрат пробовала силу, хитрость, а теперь встаёт на путь хаоса. А с кем устраивать бардак, как не с верной командой: алчной горничной и робким оборотнем?! Вместе они научат этот мир хорошим манерам. Или сожгут его дотла. Как пойдёт!