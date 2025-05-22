Приёмная дочь протагониста. Том 1

0 отзывов
Приёмная дочь протагониста. Том 1 category.manhva
  • I Became the Male Lead’s Adopted Daughter. Vol. 1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13776
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: I Became the Male Lead’s Adopted Daughter
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Исекай, Драма, Романтика и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Латине
  • ISBN: 978-5-17-174593-6
  • Дата выхода: Июнь 2025
1 410 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Северный герцог Фелио Вореотти, известный также как Чёрный зверь, неожиданно решил усыновить ребёнка из приюта. Теперь маленькая девочка Ниа стала дочерью одного из самых влиятельных и свирепых людей империи. Вот только Ниа… нет, уже Леония Вореотти, в отличие от остальных людей, совершенно не испытывает страха перед герцогом, а свободно ему перечит и насмешливо называет «стариком». И самое странное, что маленькая девочка обладает всеми отличительными чертами, присущими роду Вореотти, — у неё чёрные волосы и глаза, и, кажется, она обладает магией… Кто же она на самом деле?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)