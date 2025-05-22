Приёмная дочь протагониста. Том 1

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Северный герцог Фелио Вореотти, известный также как Чёрный зверь, неожиданно решил усыновить ребёнка из приюта. Теперь маленькая девочка Ниа стала дочерью одного из самых влиятельных и свирепых людей империи. Вот только Ниа… нет, уже Леония Вореотти, в отличие от остальных людей, совершенно не испытывает страха перед герцогом, а свободно ему перечит и насмешливо называет «стариком». И самое странное, что маленькая девочка обладает всеми отличительными чертами, присущими роду Вореотти, — у неё чёрные волосы и глаза, и, кажется, она обладает магией… Кто же она на самом деле?