Моя жизнь - веб-новелла. Том 2

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Моя жизнь - веб-новелла. Том 2 category.manhva
33%
  • My Life as an Internet Novel. Vol.2
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12171
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: My Life as an Internet Novel
  • Издатель: Эксмо и Freedom
  • Размер: 15,3 x 22 см.
  • Количество страниц: 280
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Исекай и Романтика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Han-ryeo Yu
  • ISBN: 978-5-04-193889-5
  • Дата выхода: Апрель 2024
Моя жизнь — веб-новелла
Том 1
Том 2
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Описание

Продолжение культовой манхвы «Моя жизнь — веб-новелла».

Хам Дани — подруга главной героини Ёрён, популярной, яркой и харизматичной девушки. Ей придется постараться не влюбиться ни в одного из Небесных Принцев.

Прошло три года с тех пор, как Хам Дани выпала роль «лучшей подруги симпатичной главной героини». По законам веб-новеллы, второстепенным персонажем не может заинтересоваться главный герой. Однако для Ю Чонёна она — особенная девушка, единственная, кто не вздыхает по нему и ничего не ждет.

Хам Дани понимает, что не принадлежит этому миру и однажды все исчезнет, а она сотрется из воспоминаний друзей. Чем сильнее Пан Ёрён и Небесные Принцы хотят разгадать ее секрет, тем дальше от них она отдаляется. Сможет ли Хам Дани вернуться в родной мир, чтобы не чувствовать себя марионеткой в чужих руках? Туда, где никогда не существовало Пан Ёрён и Четырех Небесных Принцев…

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