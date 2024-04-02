Моя жизнь - веб-новелла. Том 2

Продолжение культовой манхвы «Моя жизнь — веб-новелла».

Хам Дани — подруга главной героини Ёрён, популярной, яркой и харизматичной девушки. Ей придется постараться не влюбиться ни в одного из Небесных Принцев.

Прошло три года с тех пор, как Хам Дани выпала роль «лучшей подруги симпатичной главной героини». По законам веб-новеллы, второстепенным персонажем не может заинтересоваться главный герой. Однако для Ю Чонёна она — особенная девушка, единственная, кто не вздыхает по нему и ничего не ждет.

Хам Дани понимает, что не принадлежит этому миру и однажды все исчезнет, а она сотрется из воспоминаний друзей. Чем сильнее Пан Ёрён и Небесные Принцы хотят разгадать ее секрет, тем дальше от них она отдаляется. Сможет ли Хам Дани вернуться в родной мир, чтобы не чувствовать себя марионеткой в чужих руках? Туда, где никогда не существовало Пан Ёрён и Четырех Небесных Принцев…