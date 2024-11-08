Небылица мачехи. Том 2

Девушка все еще находится под пристальным вниманием знати, которая следит за каждым ее шагом.

Маркиза Шури фон Нойшванштайн получила возможность вернуться на семь лет назад и прожить жизнь заново. Девушка с волосами цвета лепестков вишни больше не намерена показывать слабость. Завоевав доверие своих приемных детей, Шури организовала банкет в память о покойном муже, где она привлекла внимание Теобальда, принца империи Кайзерейх. Однако его наставник, кардинал Ришелье, считает девушку неподходящей партией на роль спутницы наследника империи. Он намерен наставить принца на истинный путь, чего бы ему это ни стоило.



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