Несомненно твой. Том 3

Хивон сталкивается с новыми проблемами – по школе разлетается слух о том, что она беременна. Это обсуждают не только учителя и ученики, но и их родители. Одна из матерей даже устраивает скандал, из-за чего Дучжун вынужден заступиться за Хивон прямо в кабинете директора. Чтобы выпутаться из конфликтной ситуации, он объявляет при всех, что они с Хивон планируют сыграть свадьбу в ближайшее время.

Только вот сама Хивон об этих планах ничего не знает…