Несомненно твой. Том 3

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Несомненно твой. Том 3 category.manhva
18%
  • Positively Yours. Vol.3
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13558
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Positively Yours
  • Издатель: O2. Young adult книги
  • Размер: 16,7 x 22 см.
  • Количество страниц: 208
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Романтика и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Lee Jung и Kang Ki
  • ISBN: 978-5-353-11186-3
  • Дата выхода: Апрель 2025
Несомненно твой
Том 1
Том 2
Том 3
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1 199 ₽
980 ₽
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Описание

Хивон сталкивается с новыми проблемами – по школе разлетается слух о том, что она беременна. Это обсуждают не только учителя и ученики, но и их родители. Одна из матерей даже устраивает скандал, из-за чего Дучжун вынужден заступиться за Хивон прямо в кабинете директора. Чтобы выпутаться из конфликтной ситуации, он объявляет при всех, что они с Хивон планируют сыграть свадьбу в ближайшее время.

Только вот сама Хивон об этих планах ничего не знает…

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