Я стала матерью главного героя. Том 2

0 отзывов
Я стала матерью главного героя. Том 2 category.manhva
11%
Я стала матерью главного героя
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 200 ₽
1 070 ₽
Специальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Аиша исполнила свою мечту – теперь она постоянно рядом со своим любимым персонажем. И приложение в виде брака с Хадесом Лувмонтом ее практически не расстраивает, ведь маленький Авель скоро будет называть ее мамой!

Однако противников этой свадьбы набралось слишком много – вассалы ставят невыполнимые условия. Кроме того, вскрылась подозрительная связь баронства Эсклиф и церкви. И теперь Аиша уже не понимает, кому можно доверять, ведь история становится гораздо глубже, чем была в романе.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)