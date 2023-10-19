Я стала матерью главного героя. Том 2

Аиша исполнила свою мечту – теперь она постоянно рядом со своим любимым персонажем. И приложение в виде брака с Хадесом Лувмонтом ее практически не расстраивает, ведь маленький Авель скоро будет называть ее мамой!

Однако противников этой свадьбы набралось слишком много – вассалы ставят невыполнимые условия. Кроме того, вскрылась подозрительная связь баронства Эсклиф и церкви. И теперь Аиша уже не понимает, кому можно доверять, ведь история становится гораздо глубже, чем была в романе.