Я стала матерью главного героя. Том 1

Аиша, которая была поклонницей главного героя романа, погибла в результате несчастного случая, когда шла на автограф-мероприятие писателя. После этого, открыв глаза, она обнаружила, что переродилась как единственная дочь барона, имя которой даже ни разу не фигурировало в новелле. Пребывая в восторге от возможности пообщаться со своими любимыми персонажами, девушка с удивлением узнает, что главному герою всё ещё семь лет. Аиша рада понаблюдать за его драгоценным детством, поэтому она начинает свою жизнь заядлого фаната. Однако её действия замечает и неправильно понимает Аид, герцог Лувермонтский, приёмный отец главного героя. Герцог думает, что Аиша заинтересована именно в нём, поэтому решает сделать ей предложение. Девушка соглашается и становится мачехой героя. Теперь она желает только счастливой жизни, но всё идет не так, как она ожидала.