Я стала матерью главного героя. Том 1

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Я стала матерью главного героя. Том 1 category.manhva
  • I Became the Hero's Mom. Vol. 1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-11501
  • Вес: 645 гр.
  • Источник: I Became the Hero's Mom
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 23,5 x 15,5 см
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Исекай, Приключения, Комедия и Романтика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Го Ынчхэ
  • ISBN: 978-5-17-158604-1
Я стала матерью главного героя
Том 1
Том 2
Том 3
1 060 ₽

Описание

Аиша, которая была поклонницей главного героя романа, погибла в результате несчастного случая, когда шла на автограф-мероприятие писателя. После этого, открыв глаза, она обнаружила, что переродилась как единственная дочь барона, имя которой даже ни разу не фигурировало в новелле. Пребывая в восторге от возможности пообщаться со своими любимыми персонажами, девушка с удивлением узнает, что главному герою всё ещё семь лет. Аиша рада понаблюдать за его драгоценным детством, поэтому она начинает свою жизнь заядлого фаната. Однако её действия замечает и неправильно понимает Аид, герцог Лувермонтский, приёмный отец главного героя. Герцог думает, что Аиша заинтересована именно в нём, поэтому решает сделать ей предложение. Девушка соглашается и становится мачехой героя. Теперь она желает только счастливой жизни, но всё идет не так, как она ожидала.

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