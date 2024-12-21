Несомненно твой. Том 4

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Несомненно твой. Том 4 category.manhva
Несомненно твой
Том 1
Том 2
Том 3
1 270 ₽

Описание

Четвертый том одной из популярнейших манхв, неоднократно возглавлявших топы корейских платформ. Мастрид для поклонников сюжетов из повседневной жизни и трогательных отношений между героями. 

Белое платье, фата, счастливые улыбки родственников и друзей – великолепная свадьба состоялась! Но сердце Хивон не на месте. Как ей ужиться с Дучжуном, который, кажется, уже спланировал за нее всю жизнь? Стоило ли выходить замуж?

Тем временем ученица Хивон и племянница Дучжуна, Кан Сэхён, понимает, что ей надоели знаки внимания от ее друга детства Чжан Тэу. Она придумывает план, по которому Тэу должен влюбиться в девчонку из их школы. Сможет ли Сэхён осуществить задуманное?

Манхва «Несомненно твой» насчитывает более 200 миллионов просмотров на южнокорейских платформах. Графический роман издан на мелованной бумаге и станет отличным подарком ценителям прекрасного.

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