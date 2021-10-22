Кафе Таро. Том 3

Памела, очаровательная хозяйка кафе «Таро», предлагает своим посетителям угощение, которое не всем приходится по вкусу. Памела – ясновидящая, и ее клиентура состоит не только из почтенных пожилых господ, заглянувших на чашку чая. Под покровом ночи в кафе заходят вампиры, феи и прочие необычные создания, которых, как известно, немало в мире людей. У каждого из них своя тайна, и все они желают заглянуть в будущее глазами этой маленькой молодой леди. Однако у Памелы есть собственный секрет, и прежде чем начать полноценную жизнь, она должна сорвать скрывающую ее пелену времени… Художница Сон Сун Пак известна своей реалистичной, детализированной манерой рисунка. На этот раз она превзошла себя, представив на суд читателей захватывающую и трогательную историю о людях и нелюдях, стремящихся познать любовь и истину.