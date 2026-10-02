Я стану главой этой семьи. Книга 1

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Я стану главой этой семьи. Книга 1 category.novels
Я стану главой этой семьи
Том 1
Том 2
Книга 1
999 ₽
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Описание

Встречайте увлекательную корейскую новеллу, легшую в основу популярного одноименного вебтуна, покорившего множество сердец!
Фирентия Ломбарди была членом одной из самых влиятельных семей империи, пока ее кузены не получили власть над домом в свои руки. Наследство было быстро промотано, влияние утеряно, а доброе имя Ломбарди не только втоптали в грязь, но и превратили в синоним слова "предатели короны". Когда, казалось бы, все уже потеряно, судьба дает девушке второй шанс — она переносится в свое детство. Это время, когда ее отец и дедушка еще живы, а семья влиятельна и богата. Со знаниями о будущем Фирентия намерена изменить трагичную судьбу своего рода, а также стать главой семьи и привести ее к истинному величию. Но для этого ей понадобятся сильные союзники — люди, которые поддержат ее и помогут. Начать нужно уже сейчас: привлечь на свою сторону учителя, молодого врача и даже маленького одинокого мальчика, который в будущем станет самым могущественным императором в истории.

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