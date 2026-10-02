Я стану главой этой семьи. Том 2 + лимитированный мерч

Маленькая Фирентия продолжает делать все, чтобы изменить трагичный конец семьи Ломбарди, и ее вмешательство уже начинает давать плоды. Отец девочки, Галлахан, становится во главе дела, которое в прошлый раз загубил его старший брат, и неожиданно бизнес оказывается успешным. Это укрепляет его положение, и теперь Галлахан решительнее и тверже, ведь ему нужно быть достойной опорой для своей дочери.

Сама Фирентия укрепляет отношения с окружающими, стараясь обрасти полезным связями, которые помогут ей в будущем. Также она не оставляет мысль о том, что ей нужно помочь второму принцу, Пересу, который в дальнейшем станет наследником императора.