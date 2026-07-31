Ещё раз в свет. Том 1 + лимитированный мерч

0 отзывов
Ещё раз в свет. Том 1 + лимитированный мерч category.manhva
  • Into the Light Once Again. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14576
  • Вес: 680 гр.
  • Источник: Into the Light Once Again
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15,4 x 22,5 см.
  • Количество страниц: 304
  • Жанр: Приключения и Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Тикатика, Юя, Сиё и Чоко
  • ISBN: 978-5-17-183683-2
1 799 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Издание с уникальным мерчем: две открытки с персонажами, два коллекционных стикерпака, постер.

Невзрачная вторая принцесса Алиса дель Эдембелл с рождения жила в тени. Единственным светом в её жизни была младшая сестра Мариан.
Но счастье длилось недолго: кто-то подсыпал яд в чашку сестры, но обвинили во всём Алису. Суд был скоротечен, прямо в тронном зале перед семьёй. Последнее, что увидела преданная принцесса, — улыбающееся лицо Мариан, а дальше — страшная казнь и вечная тьма.
Всё должно было закончиться, но что за яркий свет? Кто даровал отвергнутой принцессе новую жизнь? И что он попросит взамен?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)