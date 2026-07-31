Ещё раз в свет. Том 1 + лимитированный мерч

Издание с уникальным мерчем: две открытки с персонажами, два коллекционных стикерпака, постер.

Невзрачная вторая принцесса Алиса дель Эдембелл с рождения жила в тени. Единственным светом в её жизни была младшая сестра Мариан.

Но счастье длилось недолго: кто-то подсыпал яд в чашку сестры, но обвинили во всём Алису. Суд был скоротечен, прямо в тронном зале перед семьёй. Последнее, что увидела преданная принцесса, — улыбающееся лицо Мариан, а дальше — страшная казнь и вечная тьма.

Всё должно было закончиться, но что за яркий свет? Кто даровал отвергнутой принцессе новую жизнь? И что он попросит взамен?