Ещё раз в свет. Том 2 + лимитированный мерч

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Ещё раз в свет. Том 2 + лимитированный мерч category.manhva
  • Into the Light Once Again. Vol.2
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14579
  • Вес: 660 гр.
  • Источник: Into the Light Once Again
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15,4 x 22,5 см.
  • Количество страниц: 296
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Приключения и Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Тикатика, Юя, Сиё и Чоко
  • ISBN: 978-5-17-181994-1
1 899 ₽
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Описание

Издание с уникальным мерчем: две коллекционные карточки с персонажами, две открытки, 3 стикера.

Принцессу Алису дель Эдембелл казнили в прошлой жизни по ложному обвинению в отравлении. Забытая, она канула во тьму, чтобы однажды… родиться в солнечной империи Эльмир.
Теперь её зовут Аиша, она видит духов света и помнит о предательстве. Чтобы стать сильнее, принцесса изучает магию и подружилась с феей света Лу — своей наставницей. Во время праздничного чаепития Аиша чувствует на языке знакомый привкус. Яд.
Неужели наследники империи Эдембелл вышли на её след?
Чтобы спасти родных, Аише придётся раскрыть свой запретный дар и пролить свет на тьму, которая уже однажды поглотила её.

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