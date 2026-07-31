Ещё раз в свет. Том 2 + лимитированный мерч

Издание с уникальным мерчем: две коллекционные карточки с персонажами, две открытки, 3 стикера.

Принцессу Алису дель Эдембелл казнили в прошлой жизни по ложному обвинению в отравлении. Забытая, она канула во тьму, чтобы однажды… родиться в солнечной империи Эльмир.

Теперь её зовут Аиша, она видит духов света и помнит о предательстве. Чтобы стать сильнее, принцесса изучает магию и подружилась с феей света Лу — своей наставницей. Во время праздничного чаепития Аиша чувствует на языке знакомый привкус. Яд.

Неужели наследники империи Эдембелл вышли на её след?

Чтобы спасти родных, Аише придётся раскрыть свой запретный дар и пролить свет на тьму, которая уже однажды поглотила её.