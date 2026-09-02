Словно ветер среди иссохших ветвей. Том 2 + лимитированный мерч

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Словно ветер среди иссохших ветвей. Том 2 + лимитированный мерч category.manhva
  • Like Wind on a Dry Branch. Vol.2
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14782
  • Вес: 630 гр.
  • Источник: Like Wind on a Dry Branch
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15,5 x 22,5 см.
  • Количество страниц: 272
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Романтика и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Сэуль Таль и Хваым
  • ISBN: 978-5-17-182011-4
1 799 ₽
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Описание

Лимитированный тираж с уникальным мерчем в подарок:

  • две двусторонние закладки;
  • плакат;
  • открытка

В мире Риетты Тристи ничто не истинно.
В груди жестокого эрцгерцога Киллиана бьётся благородное сердце. Каждая из "наложниц" в его гареме опаснее клинка. За сладкой улыбкой императрицы, пригласившей принца на примирение, таится звериный оскал.
Киллиан принимает приглашение и отправляется в логово врага, взяв с собой и прекрасную Риетту. Никто и не подозревает, как сильна хрупкая заклинательница, отвергнутая храмом… и на что она готова ради своего спасителя.

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