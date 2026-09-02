Словно ветер среди иссохших ветвей. Том 2 + лимитированный мерч

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В мире Риетты Тристи ничто не истинно.

В груди жестокого эрцгерцога Киллиана бьётся благородное сердце. Каждая из "наложниц" в его гареме опаснее клинка. За сладкой улыбкой императрицы, пригласившей принца на примирение, таится звериный оскал.

Киллиан принимает приглашение и отправляется в логово врага, взяв с собой и прекрасную Риетту. Никто и не подозревает, как сильна хрупкая заклинательница, отвергнутая храмом… и на что она готова ради своего спасителя.