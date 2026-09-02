Словно ветер среди иссохших ветвей. Том 1 + лимитированный мерч

1 599 ₽
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Беспощадная зима забирает у заклинательницы Риетты Тристи мужа и дочь. Её собственная жизнь оказывается в опасности из-за графа Касария, который перед смертью пожелал, чтобы девушку заживо похоронили вместе с ним. Однако в день похорон траурную процессию останавливает Киллиан, эрцгерцог Аксиаский. "Безумный принц" требует вернуть немалый долг, но граф мёртв и казна пуста.
Тогда Киллиан соглашается простить всё до монеты, если взамен получит прекрасную Риетту...