Словно ветер среди иссохших ветвей. Том 1 + лимитированный мерч

Лимитированный тираж с уникальным мерчем в подарок:

две карточки с персонажами;

стикерпак;

плакат;

открытка с сахарным покрытием и эффектом мерцаниям

Беспощадная зима забирает у заклинательницы Риетты Тристи мужа и дочь. Её собственная жизнь оказывается в опасности из-за графа Касария, который перед смертью пожелал, чтобы девушку заживо похоронили вместе с ним. Однако в день похорон траурную процессию останавливает Киллиан, эрцгерцог Аксиаский. "Безумный принц" требует вернуть немалый долг, но граф мёртв и казна пуста.

Тогда Киллиан соглашается простить всё до монеты, если взамен получит прекрасную Риетту...