Словно ветер среди иссохших ветвей. Том 1 + лимитированный мерч

0 отзывов
Словно ветер среди иссохших ветвей. Том 1 + лимитированный мерч category.manhva
  • Like Wind on a Dry Branch. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14781
  • Вес: 640 гр.
  • Источник: Like Wind on a Dry Branch
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15,5 x 22,5 см.
  • Количество страниц: 288
  • Жанр: Романтика и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Сэуль Таль и Хваым
  • ISBN: 978-5-17-176660-3
1 599 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Лимитированный тираж с уникальным мерчем в подарок:

  • две карточки с персонажами;
  • стикерпак;
  • плакат;
  • открытка с сахарным покрытием и эффектом мерцаниям

Беспощадная зима забирает у заклинательницы Риетты Тристи мужа и дочь. Её собственная жизнь оказывается в опасности из-за графа Касария, который перед смертью пожелал, чтобы девушку заживо похоронили вместе с ним. Однако в день похорон траурную процессию останавливает Киллиан, эрцгерцог Аксиаский. "Безумный принц" требует вернуть немалый долг, но граф мёртв и казна пуста.
Тогда Киллиан соглашается простить всё до монеты, если взамен получит прекрасную Риетту...

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)