Второй брак императрицы. Том 1 + лимитированный мерч

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Второй брак императрицы. Том 1 + лимитированный мерч category.manhva
  • Second Marriage. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14715
  • Вес: 620 гр.
  • Источник: Second Marriage
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15 x 22 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Драма, Романтика, Дзёсэй и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: SUMPUL, Alphatart и HereLee
  • ISBN: 978-5-17-188783-4
1 499 ₽
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Описание

Лимитированное издание с уникальным мерчем:

  • бланк для письма;
  • 2 открытки с голографической пленкой;
  • закладка;
  • стикерпак

Навье Элли Трови была идеальной императрицей во всех отношениях — мудрой и любимой народом. Верная супруга императора Восточной империи Совьешу.
Но всё меняется в тот день, когда муж привёз с охоты незнакомку! Кто она? Замок наполнили слухи. Чужестранка? Разорившаяся дворянка? Или… беглая рабыня? Ответ даёт сам император, объявляя незнакомку наложницей.
Униженная и одинокая, Навье оказалась втянута в тихую войну за свой титул, положение, репутацию, где чувства — непозволительная роскошь. Единственным утешением становятся письма загадочного незнакомца, чья птица случайно залетела в покои. Переписка стала для Навье глотком свободы, но кто её тайный собеседник? И чего он на самом деле хочет от отвергнутой императрицы?

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