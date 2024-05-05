Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 1

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Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 1 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 465 ₽

Описание

Мир изменился. Повсюду открылись Врата, соединяющие реальность с параллельным измерением. Некоторые люди получили сверхспособности и стали охотниками на монстров, которые скрываются в подземельях и угрожают человечеству. Сон Чину — слабейший и невезучий охотник Е-ранга, вынужденный рисковать своей жизнью, чтобы заработать денег для оплаты больничных счетов матери и обучения сестры. Одним роковым днём он оправляется в очередной рейд в низко-уровневое подземелье с группой охотников, но никто из них даже представить не мог, с каким ужасом они столкнутся внутри…

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