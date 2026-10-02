Точка зрения Всеведущего читателя. Том 3

Группа Ким Докчи готова действовать, но каждый новый сценарий превращается в испытание на человечность, на станции «Кымхо» назревает раскол, а Ю Джунхёк исчезает без следа.

Может ли лидер решать, кому жить, а кому погибнуть? Группа Ким Докчи становится сильнее, к ней присоединяется новый союзник, вот только сложность сценариев тоже растет. Что ж, Ким Докча держит удар, выпутывается из хитросплетений сюжета, учится доверять друзьям (и себе самому). Адаптироваться приходится быстро: волнения на станции «Кымхо» приводят к расколу, монстры наступают, а Ю Джунхёк внезапно исчезает без следа.

Достойны ли жизни те, кто не может постоять за себя? Можно ли ради собственного выживания приносить в жертву других? Ким Докче и его спутникам предстоит ответить на эти вопросы.