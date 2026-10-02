Точка зрения Всеведущего читателя. Том 4

Четвертый том культовой манхвы «Точка зрения Всеведущего читателя» с фандомом в 4,4 млн подписчиков. Ким Докча возлагает большие надежды на сотрудничество с Ю Джунхёком, вот только тот оказывается совсем не тем главным героем из оригинальной новеллы. Да и подсказки из книги больше не гарантируют безопасность: зеленых зон не хватает на всех, а Созвездия жаждут зрелищ.

Отбиться от монстров и самому стать монстром? Или найти способ пережить ночь за пределами зеленой зоны? Сценарии все изощреннее, ведь Созвездия будут очень разгневаны, если сюжет покажется скучным. Так что знание оригинального текста уже не спасает Ким Докчу: слишком многое идет не по плану, и даже Ю Джунхёк ведет себя непредсказуемо.

Придется балансировать между холодной расчетливостью и желанием остаться человеком. Впереди — гонка со временем. Успеет ли Докча отыскать напарника в подземелье, где каждый шаг стирает границы между реальностью и кошмаром?