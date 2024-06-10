Поминальные тортики из кафе "Чистилище". Том 1

Добро пожаловать в единственное в мире кафе "Чистилище"! Те, кто потерял драгоценного человека, приходят и рассказывают Марго, владелице кондитерской, о том, что умершему нравилось при жизни. Марго тщательно записывает их истории и печет поминальные тортики, наполненные тоской и любовью, которые помогут на том свете душе добраться до врат реинкарнации.

В книге содержатся две истории. Первая — про больную трехглазую девушку, видящую будущее, и волонтера, с которой они подружились в больнице; вторая — про мать-вампира и дочь, живущих в разное время суток.