Этот брак обречен на провал. Том 2

0 отзывов
Этот брак обречен на провал. Том 2 category.manhva
1 449 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Встречайте 2-й том знаменитого вебтуна "Этот брак обречен на провал" на платформе Какао!
После свадьбы Инес Валестена становится женой наследника герцогства Эскаланте. Переезд в далекий от светской суеты портовый город открывает перед Инес новые перспективы для реализации ее амбициозных планов. Проводя рядом с женой каждый день, Карсель все отчетливее осознает, что его сердце сильнее тянется к ней. Сможет ли искренняя любовь исцелить их израненные души и растопить лёд недоверия?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)