Этот брак обречен на провал. Том 2

Встречайте 2-й том знаменитого вебтуна "Этот брак обречен на провал" на платформе Какао!

После свадьбы Инес Валестена становится женой наследника герцогства Эскаланте. Переезд в далекий от светской суеты портовый город открывает перед Инес новые перспективы для реализации ее амбициозных планов. Проводя рядом с женой каждый день, Карсель все отчетливее осознает, что его сердце сильнее тянется к ней. Сможет ли искренняя любовь исцелить их израненные души и растопить лёд недоверия?