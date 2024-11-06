Этот брак обречен на провал. Том 1

Единственная дочь герцога, Инес Валестерна, обладала столь высоким статусом и такой дерзостью, что могла позволить себе отвергнуть наследного принца целой империи, «избрав» наследника герцогства Эскаланте по одной-единственной причине, больно уж он красив. Спустя много лет у Карселя Эскаланте появляются сомнения – его невеста умна, хладнокровна и наоборот, всячески поощряет его разгульное поведение. В чём же скрывается причина нелогичного поведения Инес? Именно в этом предстоит разобраться Карселю.