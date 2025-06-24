Мама вышла замуж по контракту. Том 1

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Мама вышла замуж по контракту. Том 1 category.manhva
1 499 ₽
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Описание

Лирика — девочка из трущоб, чье детство проходит в заботах о непутевой матери и мечтах о лучшей жизни. Но все меняется в один день, когда мать внезапно просыпается с криками и начинает вести себя странно — путается в датах, говорит загадками и неожиданно становится ласковой. А вскоре она исчезает и возвращается уже супругой императора. Лирика становится принцессой, но вместо сказки её ждет дворец, полный интриг и опасностей…

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