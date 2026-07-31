Дебютируй или умри. Том 2

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Дебютируй или умри. Том 2 category.manhva
1 599 ₽
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Описание

Первое коллективное выступление на шоу "Акционерное общество айдолов!" оказывается невероятно успешным. О Пак Мундэ узнает всё больше людей: у него появляются преданные поклонники, но у славы есть обратная сторона. Публичность несёт за собой пристальное внимание со стороны недоброжелателей. Несмотря на успехи по части шоу, Мундэ нужно тщательно следить за репутацией и окружением так, чтобы не быть втянутым в скандал, о котором он помнит из прошлой жизни. Дополнительной сложностью является то, что главный герой ничего не знает о настоящем хозяине тела, в котором оказался, но благодаря смекалке и продуманной системе прокачки он мастерски выстраивает образ "тёмной лошадки" на шоу. Однако всё только начинается, и после первого отсева участников грядёт следующее испытание, а за ним — новое выступление и совершенно новый состав команды.

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