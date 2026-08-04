Дебютируй или умри. Книга 1

Встречайте увлекательную корейскую новеллу про выживание и айдолов, легшую в основу популярного одноименного вебтуна, покорившего множество сердец!

Рю Гону, 29-летний студент, учащийся на государственного служащего, на следующий день после проваленного экзамена внезапно просыпается в незнакомом теле в отеле. Более того, он еще и переместился во времени на три года назад, а настоящего Рю Гону в этом мире не существует. Теперь его зовут Пак Мундэ, и, как в типичном романе с системой и перерождением, перед ним появляется окно статуса с заданием. Нет никаких ограничений для прокачки, но успеха достичь кажется невозможно, потому что всего за год нынешний Пак Мундэ должен либо дебютировать, либо умереть. В этом ему может помочь невероятно популярное шоу "Акционерное общество Айдолов: Повторные торги", чей новый сезон стартует в одно время с его перемещением. Имея знания из будущего об этой программе, Пак Мундэ выстраивает привлекательный образ для зрителей, выступает на сцене с другими участниками, а также неутомимо прокачивает свои навыки – и все это для того, чтобы дебютировать и выжить.

Для широкого круга читателей.