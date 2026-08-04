Дебютируй или умри. Книга 1

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Дебютируй или умри. Книга 1 category.novels
  • Debut or Die! Vol.1
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Ranobe-14592
  • Вес: 465 гр.
  • Источник: Debut or Die!
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 2.5x13.1x20.6
  • Количество страниц: 448
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Токсу Пэк
  • ISBN: 978-5-17-184066-2
999 ₽
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Описание

Встречайте увлекательную корейскую новеллу про выживание и айдолов, легшую в основу популярного одноименного вебтуна, покорившего множество сердец!
Рю Гону, 29-летний студент, учащийся на государственного служащего, на следующий день после проваленного экзамена внезапно просыпается в незнакомом теле в отеле. Более того, он еще и переместился во времени на три года назад, а настоящего Рю Гону в этом мире не существует. Теперь его зовут Пак Мундэ, и, как в типичном романе с системой и перерождением, перед ним появляется окно статуса с заданием. Нет никаких ограничений для прокачки, но успеха достичь кажется невозможно, потому что всего за год нынешний Пак Мундэ должен либо дебютировать, либо умереть. В этом ему может помочь невероятно популярное шоу "Акционерное общество Айдолов: Повторные торги", чей новый сезон стартует в одно время с его перемещением. Имея знания из будущего об этой программе, Пак Мундэ выстраивает привлекательный образ для зрителей, выступает на сцене с другими участниками, а также неутомимо прокачивает свои навыки – и все это для того, чтобы дебютировать и выжить.
Для широкого круга читателей.

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