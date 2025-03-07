Аватар короля. Книга 4

0 отзывов
Аватар короля. Книга 4 category.novels
  • The King's Avatar. Vol 4
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Ranobe-13555
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: The King's Avatar
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 12,5 x 20 см.
  • Количество страниц: 464
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези, Спорт, Приключения и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Худе Лань
  • ISBN: 978-5-17-162486-6
  • Дата выхода: Март 2025
Аватар короля
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 099 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

После того как гильдии объявляют охоту на Е Сю, он теряет возможность получать редкие ресурсы взамен на помощь в бою. Где бы ни появился Сумрачный Повелитель, его тут же пытаются убить! Но безуспешно. Спустя какое-то время лидеры гильдий понимают, что зря тратят время, и назначают ему разборки на арене. Там они убеждаются, что он тот самый легендарный Е Сю, и перестают активно мешать ему, но все же не собираются давать спокойно прокачиваться.

Е Сю понимает, что нужно найти другой способ зарабатывать, и с помощью нового "ученика" создает очень подробный гайд и продает его гильдиям, которые хотят поставить рекорд. Удастся ли ему снова доказать, что он гениальный стратег, и стравить гильдии между собой?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)