Аватар короля. Книга 4

После того как гильдии объявляют охоту на Е Сю, он теряет возможность получать редкие ресурсы взамен на помощь в бою. Где бы ни появился Сумрачный Повелитель, его тут же пытаются убить! Но безуспешно. Спустя какое-то время лидеры гильдий понимают, что зря тратят время, и назначают ему разборки на арене. Там они убеждаются, что он тот самый легендарный Е Сю, и перестают активно мешать ему, но все же не собираются давать спокойно прокачиваться.

Е Сю понимает, что нужно найти другой способ зарабатывать, и с помощью нового "ученика" создает очень подробный гайд и продает его гильдиям, которые хотят поставить рекорд. Удастся ли ему снова доказать, что он гениальный стратег, и стравить гильдии между собой?