Бустер Аватар Короля Glory Tea Party

389 ₽
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В MMORPG "Слава" Е Сю известен как эксперт экстра-класса и топовый игрок, но из-за ряда обстоятельств его выгоняют из команды профи. Парень устраивается работать в интернет-кафе менеджером. А когда "Слава" запускает десятый сервер, он снова погружается в игровые пучины, вооружённый десятилетним опытом, воспоминаниями о былом и недоделанным самодельным оружием.
Размеры: 13,6 х 6,5 см.