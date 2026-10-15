Бустер Агент времени Time Fragment

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Бустер Агент времени Time Fragment category.trading-cards
229 ₽
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Описание

В одном из уголков процветающей столицы всё ещё работает маленькое фотоателье под названием "Время". Пусть там немноголюдно, но им управляют два парня с необычными способностями - Чэн Сяоши и Лу Гуан. По просьбе одного из клиентов ребята при помощи суперспособностей попадают внутрь фотографии, и дело принимает совершенно неожиданный оборот.

Размеры: 14 х 6,3 см.

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