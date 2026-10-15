Бустер Агент времени Time Rift

389 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
В одном из уголков процветающей столицы всё ещё работает маленькое фотоателье под названием "Время". Пусть там немноголюдно, но им управляют два парня с необычными способностями - Чэн Сяоши и Лу Гуан. По просьбе одного из клиентов ребята при помощи суперспособностей попадают внутрь фотографии, и дело принимает совершенно неожиданный оборот.
Размеры: 13,6 х 6,5 см.