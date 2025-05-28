Старшая сестра отброса. Том 1

0 отзывов
Старшая сестра отброса. Том 1 category.manhva
  • Second Life of a Trash Princess. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13791
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Second Life of a Trash Princess
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 15 x 22 см.
  • Количество страниц: 270
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези, Приключения и Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Уидриан, Джонатан и Хэин
  • ISBN: 978-5-17-164311-9
1 270 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

После трагической смерти отца-императора Реджина вынуждена взять на себя роль регента при её младшем брате. Однако из-за предательства жениха и восстания, поднятого под его флагом, она лишается всего. Находясь в отчаянии, Реджина использует древнюю реликвию, чтобы вернуться в прошлое и изменить свою судьбу. Решив стать "отбросом" ещё хуже своего слабохарактерного брата, она собирается безжалостно подавить изменников и восстановить справедливость.

Сможет ли она спасти свою страну, преодолев все интриги и опасности?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)