Старшая сестра отброса. Том 1

После трагической смерти отца-императора Реджина вынуждена взять на себя роль регента при её младшем брате. Однако из-за предательства жениха и восстания, поднятого под его флагом, она лишается всего. Находясь в отчаянии, Реджина использует древнюю реликвию, чтобы вернуться в прошлое и изменить свою судьбу. Решив стать "отбросом" ещё хуже своего слабохарактерного брата, она собирается безжалостно подавить изменников и восстановить справедливость.

Сможет ли она спасти свою страну, преодолев все интриги и опасности?