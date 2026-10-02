На пути к маме. Том 2

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На пути к маме. Том 2 category.manhva
  • On the way to meet mom. Vol. 2
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14908
  • Вес: 787 гр.
  • Источник: On the way to meet mom
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 21,5 х 15 х 2,5
  • Количество страниц: 360
  • Жанр: Фэнтези, Драма и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Комян
  • ISBN: 978-5-04-246218-4
На пути к маме
Том 1
Том 2
1 349 ₽
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Описание

Мори наконец-то встречает семью, которая готова заботиться о нём и дарить любовь, но обретённый дом оказывается под угрозой.
Судья принимает решение перевести мальчика в закрытую зону, где ему подберут приёмных родителей из людей.
Мирии и Райдеру предстоит доказать, что они способны стать для Мори настоящей семьёй — несмотря на то, что они существа с разных планет и один из них — разыскиваемый преступник.

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