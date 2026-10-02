На пути к маме. Том 2

1 349 ₽
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Мори наконец-то встречает семью, которая готова заботиться о нём и дарить любовь, но обретённый дом оказывается под угрозой.
Судья принимает решение перевести мальчика в закрытую зону, где ему подберут приёмных родителей из людей.
Мирии и Райдеру предстоит доказать, что они способны стать для Мори настоящей семьёй — несмотря на то, что они существа с разных планет и один из них — разыскиваемый преступник.