Убить злодейку. Том 1

Главная героиня неожиданно попадает в мир любовного фэнтези, став злодейкой Эрис Мизериан, чья судьба предопределена: она влюблена в принца, который предпочел другую, Хелену. В книге злодейка пытается убить соперницу и за это будет казнена. Эрис очень хочет вернуться домой, но осознает, что ее единственный путь к свободе - следовать сюжету книги. Однако она находит неожиданные лазейки, позволяющие влиять на развивающиеся события. Теперь ей предстоит сложная задача: выстроить сюжет романа правильным, но в тоже время выгодным для нее путем. Сможет ли она изменить свою судьбу или навсегда останется заложницей этой истории?