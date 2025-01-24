Убить злодейку. Том 1

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Убить злодейку. Том 1 category.manhva
  • Kill the Villainess. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13471
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Kill the Villainess
  • Издатель: Бумажный фонарик
  • Размер: 14,5 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Савольсэн и Хэги
  • ISBN: 978-5-17-164310-2
  • Дата выхода: Февраль 2025
1 760 ₽

Описание

Главная героиня неожиданно попадает в мир любовного фэнтези, став злодейкой Эрис Мизериан, чья судьба предопределена: она влюблена в принца, который предпочел другую, Хелену. В книге злодейка пытается убить соперницу и за это будет казнена. Эрис очень хочет вернуться домой, но осознает, что ее единственный путь к свободе - следовать сюжету книги. Однако она находит неожиданные лазейки, позволяющие влиять на развивающиеся события. Теперь ей предстоит сложная задача: выстроить сюжет романа правильным, но в тоже время выгодным для нее путем. Сможет ли она изменить свою судьбу или навсегда останется заложницей этой истории?

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