Второй брак императрицы. Том 1

Навье Элли Трови была идеальной императрицей во всех отношениях — мудрой и любимой народом. Верная супруга императора Восточной империи Совьешу.

Но всё меняется в тот день, когда муж привёз с охоты незнакомку! Кто она? Замок наполнили слухи. Чужестранка? Разорившаяся дворянка? Или… беглая рабыня? Ответ даёт сам император, объявляя незнакомку наложницей.

Униженная и одинокая, Навье оказалась втянута в тихую войну за свой титул, положение, репутацию, где чувства — непозволительная роскошь. Единственным утешением становятся письма загадочного незнакомца, чья птица случайно залетела в покои. Переписка стала для Навье глотком свободы, но кто её тайный собеседник? И чего он на самом деле хочет от отвергнутой императрицы?