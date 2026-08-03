Мама вышла замуж по контракту. Том 2

1 499 ₽
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Маленькая Лирика пытается защитить маму от мошенников, ведь та решила вложиться в бизнес, чтобы в дальнейшем не остаться без денег.
Тем временем приезжает сводный брат Лирики, наследный принц, и героиня мечтает познакомиться с ним. Как пройдет их первая встреча? И что ждет юную принцессу?