Мама вышла замуж по контракту. Том 2

Маленькая Лирика пытается защитить маму от мошенников, ведь та решила вложиться в бизнес, чтобы в дальнейшем не остаться без денег.

Тем временем приезжает сводный брат Лирики, наследный принц, и героиня мечтает познакомиться с ним. Как пройдет их первая встреча? И что ждет юную принцессу?