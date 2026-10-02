Точка зрения Всеведущего читателя. Том 1

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Точка зрения Всеведущего читателя. Том 1 category.manhva
1 599 ₽
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Описание

Ким Докча — обычный офисный сотрудник, живущий от зарплаты до зарплаты. Главным развлечением в его жизни была невероятно длинная веб-новелла, которую он читал больше десяти лет. Даже в самые тяжелые времена она помогала ему отвлечься от серых будней. К тому же Докча оказался ее единственным читателем и отлично знал героев и каждый поворот сюжета.
Однако в день выхода последней главы сценарий новеллы внезапно становится реальностью, а привычный мир превращается в смертельную игру на выживание. Теперь главное оружие Ким Докчи — знание сюжета. Только даже Всеведущий читатель не может быть уверен, что сумеет изменить финал…

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