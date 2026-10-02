Под прикрытием! Старшая школа чеболей. Том 1

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Под прикрытием! Старшая школа чеболей. Том 1 category.manhva
  • Undercover at Chaebol High. Vol. 1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-14916
  • Вес: 737 гр.
  • Источник: Undercover at Chaebol High
  • Издатель: Like Book и Эксмо
  • Размер: 2.4x15.5x22.5
  • Количество страниц: 320
  • Жанр: Дзёсэй, Детектив и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: AJ
  • ISBN: 978-5-04-241593-7
1 299 ₽
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Описание

Ли Дагён и Чо Тхэун — единственные выжившие из организации, которую уничтожил глава крупной корпорации «Саён». Ли Дагён внедряется в школу, где учатся дети самых богатых семей Южной Кореи, чтобы подобраться к сыну председателя и отомстить за смерть босса.

В тот день я потеряла все.
Председатель Ли, глава крупнейшей преступной корпорации «Саён», зверски убил моего босса. Тогда я поклялась отомстить. Но победить его один на один невозможно.
Спустя год.
Я почти сдалась, когда услышала о его сыне, которого он тщательно скрывал.
Эта миссия может стоить жизни: я должна внедриться под прикрытием в старшую школу чеболей, где учится сын председателя, и устранить его.
Теперь я пытаюсь вычислить наследника корпорации среди отпрысков богачей. Ли Джэхён и Хан Джонун… один из них вполне может быть тем, кого я должна убить.
Но, наблюдая за ними, мне становится не по себе.
Я боюсь, что меня охватят чувства, и я стану слабой.
Но этому не бывать.
Председатель Ли отнял у нас все…
И теперь пришел наш черед.

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