Под прикрытием! Старшая школа чеболей. Том 1

Ли Дагён и Чо Тхэун — единственные выжившие из организации, которую уничтожил глава крупной корпорации «Саён». Ли Дагён внедряется в школу, где учатся дети самых богатых семей Южной Кореи, чтобы подобраться к сыну председателя и отомстить за смерть босса.



В тот день я потеряла все.

Председатель Ли, глава крупнейшей преступной корпорации «Саён», зверски убил моего босса. Тогда я поклялась отомстить. Но победить его один на один невозможно.

Спустя год.

Я почти сдалась, когда услышала о его сыне, которого он тщательно скрывал.

Эта миссия может стоить жизни: я должна внедриться под прикрытием в старшую школу чеболей, где учится сын председателя, и устранить его.

Теперь я пытаюсь вычислить наследника корпорации среди отпрысков богачей. Ли Джэхён и Хан Джонун… один из них вполне может быть тем, кого я должна убить.

Но, наблюдая за ними, мне становится не по себе.

Я боюсь, что меня охватят чувства, и я стану слабой.

Но этому не бывать.

Председатель Ли отнял у нас все…

И теперь пришел наш черед.