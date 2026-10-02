Точка зрения Всеведущего читателя. Том 2

Гонка на выживание продолжается: сценарии все жестче, а правила — безжалостнее. Ким Докча превращается в лидера и встречает одного из главных героев оригинальной новеллы.

Мир окончательно сошел с ума, события набирают обороты: сценарии все изощреннее, а цена ошибки — все выше. Чтобы уцелеть, Ким Докча должен собрать свою команду, заключить контракт с токкэби в чреве ихтиозавра, пережить бунт на одной из станций и выжить примерно... много раз. Вдобавок в истории появляется главный герой оригинальной новеллы, и его присутствие заставляет Докчу пересматривать каждый свой шаг.

Готов ли Всеведущий читатель из наблюдателя превратиться в главное действующее лицо? И что на это скажут Созвездия?