Хаски и его учитель Белый кот. Книга 3

0 отзывов
Хаски и его учитель Белый кот. Книга 3 category.novels
  • The Husky And His White Cat Shizun. Vol. 3
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Novels-14898
  • Вес: 1113 гр.
  • Источник: The Husky And His White Cat Shizun
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 22 х 15 х 4,8
  • Количество страниц: 800
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Жоубао Бучи Жоу
  • ISBN: 978-5-17-169819-5
Хаски и его учитель Белый кот
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 799 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

В который раз слепо уверовав в свои силы, Мо Жань терпит сокрушительное поражение. Морок прошлой жизни постепенно рассеивается, и его глаза как никогда ясны. Осознание того, какие жертвы готов принести ради него Чу Ваньнин, не оставляет в нем сил на ненависть и злобу.
Не успев воздать за пусть и скрытую, но искреннюю заботу, Мо Жань теряет учителя навсегда. Теперь их отделяют друг от друга не просто обиды прошлого, но и сама грань между живыми и мертвыми. Не сумев смириться с его смертью даже спустя годы, Мо Жань с фонарем призывы души спускается в саму преисподнюю. Возможно ли вернуть дорогого человека из самого центра царства Нанькэ?
Какое обещание в этой жизни даст Мо Жань своему учителю?

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)