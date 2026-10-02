Хаски и его учитель Белый кот. Книга 3

В который раз слепо уверовав в свои силы, Мо Жань терпит сокрушительное поражение. Морок прошлой жизни постепенно рассеивается, и его глаза как никогда ясны. Осознание того, какие жертвы готов принести ради него Чу Ваньнин, не оставляет в нем сил на ненависть и злобу.

Не успев воздать за пусть и скрытую, но искреннюю заботу, Мо Жань теряет учителя навсегда. Теперь их отделяют друг от друга не просто обиды прошлого, но и сама грань между живыми и мертвыми. Не сумев смириться с его смертью даже спустя годы, Мо Жань с фонарем призывы души спускается в саму преисподнюю. Возможно ли вернуть дорогого человека из самого центра царства Нанькэ?

Какое обещание в этой жизни даст Мо Жань своему учителю?