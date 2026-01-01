Согревающая скидка! 🍃

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Согревающие скидки в аниме интернет-магазине Xl Media! 🍃

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У нас Вы можете согреть свое сердечко обновками в виде новой манги, комиксов, фигурки или даже гандама! Торопитесь, количество товара ограничено.

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*В акции не участвуют товары по предварительному заказу, последние новинки и ряд книг издательства "Азбука-Аттикус".

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