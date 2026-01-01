Праздничные скидки! 🎁

Новый год — время волшебства, улыбок и счастья. Отпразднуйте конец столь сложного года с радостью от приобретения новой манги, комиксов, артбуков, ранобэ или фигурок. А мы обеспечим Вам приятные скидки до 20% на ассортимент нашего интернет-магазина! 🎄✨

Акция будет проходить с 21 декабря по 10 января, все цены на сайте будут указаны с учетом скидки. Рекомендуем перед оплатой заказа уточнять наличие товара по телефону, в личных сообщениях группы или через онлайн-консультанта на сайте.

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‣ Книги
‣ Аниме фигурки
‣ Nendoroid
‣ Figma
‣ Funko

📦 Для более оперативной доставки Вашего заказа рекомендуем выбирать самовывоз из пункта СДЭК и Курьерскую доставку.

 

*Скидки на товары от 10% до 30% в рамках акции.
**В акции не участвуют товары по предварительному заказу, последние новинки и ряд книг издательства "Азбука-Аттикус".


С уважением, аниме интернет-магазин Xl Media.

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