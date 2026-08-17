Nendoroid Chiaki Nanami (Danganronpa 1 / 2 Reload)(Rerelease)

Чиаки Нанами, «Абсолютный геймер» из игры *Danganronpa 1/2 Reload*, возвращается в линейку фигурок Nendoroid от Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: стандартное, улыбающееся и сердитое (с надутыми губами). Также прилагаются игровая консоль, капюшон для куртки и подставка. Она вам обязательно понравится — закажите её для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.