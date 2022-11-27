Nendoroid Gridman SSSS. DX Ver.

Из аниме-сериала "SSSS.GRIDMAN" выходит полностью шарнирная фигурка Nendoroid Гиперагента Гридмана! Эта DX-версия содержит еще больше деталей и функций, чем Nendoroid Gridman: SSSS. Ver. В дополнение к возможности воссоздавать различные позы, наполненные действием, в комплект входят детали эффектов для воссоздания его атаки Grid Beam!

Кроме того, DX-версия включает в себя Калибур Гридмана, базу для диорамы, деталь руки с принудительной перспективой и детали глаз, собирающие свет, что позволит вам еще больше насладиться миром "SSSS.GRIDMAN"!