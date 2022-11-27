Nendoroid Gridman SSSS. DX Ver.

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Nendoroid Gridman SSSS. DX Ver. фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-9988
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: SSSS.GRIDMAN
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: ABS и PVC
6 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Из аниме-сериала "SSSS.GRIDMAN" выходит полностью шарнирная фигурка Nendoroid Гиперагента Гридмана! Эта DX-версия содержит еще больше деталей и функций, чем Nendoroid Gridman: SSSS. Ver. В дополнение к возможности воссоздавать различные позы, наполненные действием, в комплект входят детали эффектов для воссоздания его атаки Grid Beam!

Кроме того, DX-версия включает в себя Калибур Гридмана, базу для диорамы, деталь руки с принудительной перспективой и детали глаз, собирающие свет, что позволит вам еще больше насладиться миром "SSSS.GRIDMAN"!

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