Я и маленький монстрик

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Я и маленький монстрик манга
  • Little Monster. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12064
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Boku to Fukigen na Kimi to
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Хадзимэ Ито
  • ISBN: 978-5-905295-36-0
  • Дата выхода: Апрель 2024
Little Monster
Том 1
Том 2
590 ₽

Описание

Манга «Я и маленький монстрик» посвящена моей племяннице Фуми и нашей семье. Мы все живём под одной крышей: наши родители, моя младшая сестра с мужем, ну и я, студент аспирантуры.

Для Фуми я — существо совершенно непонятное, но это взаимно, потому что корпящему над своими работами студенту-искусствоведу младенцы чужды в такой же мере. Но мы любопытные и усердно пытаемся понять и принять друг друга. Из таких вот взаимоотношений и родилась эта полная любви книга.

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