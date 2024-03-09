Манга «Я и маленький монстрик» посвящена моей племяннице Фуми и нашей семье. Мы все живём под одной крышей: наши родители, моя младшая сестра с мужем, ну и я, студент аспирантуры.

Для Фуми я — существо совершенно непонятное, но это взаимно, потому что корпящему над своими работами студенту-искусствоведу младенцы чужды в такой же мере. Но мы любопытные и усердно пытаемся понять и принять друг друга. Из таких вот взаимоотношений и родилась эта полная любви книга.