Радиант. Том 3

Теперь, когда Рамбл-Таун спасён, пора продолжить поиски Радианта, и Сет отправляется в замок Мерлин, обитель рыцарей-колдунов. Здесь он не только знакомится с местными нравами и обычаями, но и встречает хитрых купцов-баронов, местную королеву, рыцарей, чудаковатого эльфа и… нового союзника!

Старые друзья Сета тоже гостят в замке: учёный-мусорщик быстро вырастает из подгузников, а Мели совершенствует колдовские навыки под руководством опытных наставников.

Инквизиторы продолжают охоту на "банду" Сета, а схватка с очередной немезидой едва не оборачивается для него трагедией. Гримм сам попал в переплёт и на этот раз не может помочь "рогатому". Кем же будет услышан его зов о помощи?..