Радиант. Том 3

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Радиант. Том 3 манга
  • Radiant. Vol. 3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10488
  • Вес: 550 гр.
  • Источник: Radiant
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 13,8 x 20 см.
  • Количество страниц: 344
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Сёнэн, Боевик, Приключения и Комедия
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Валенте Тони
  • ISBN: 978-5-17-150586-8
Радиант
Том 1
Том 2
Том 3
917 ₽

Описание

Теперь, когда Рамбл-Таун спасён, пора продолжить поиски Радианта, и Сет отправляется в замок Мерлин, обитель рыцарей-колдунов. Здесь он не только знакомится с местными нравами и обычаями, но и встречает хитрых купцов-баронов, местную королеву, рыцарей, чудаковатого эльфа и… нового союзника!
Старые друзья Сета тоже гостят в замке: учёный-мусорщик быстро вырастает из подгузников, а Мели совершенствует колдовские навыки под руководством опытных наставников.
Инквизиторы продолжают охоту на "банду" Сета, а схватка с очередной немезидой едва не оборачивается для него трагедией. Гримм сам попал в переплёт и на этот раз не может помочь "рогатому". Кем же будет услышан его зов о помощи?..

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