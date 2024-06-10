Радиант. Том 1

Мир наводнён загадочными монстрами немезидами, которые буквально падают с неба и опустошают всё на своём пути. Единственные, кто может дать отпор чудовищам, — колдуны, пережившие нападение и получившие иммунитет и способность управлять фантазией — энергией, которую немезиды используют для разрушения всего на свете. Начинающий волшебник из Помпо‑Хиллз по имени Сет мечтает стать колдуном, способным уничтожать немезид. Он каждый день усердно занимается магией, но никак не может достичь нужных результатов, постоянно причиняя беспокойство жителям своей деревни, за что его всегда ругает приёмная мать Альма. Впервые столкнувшись с немезидой, мальчик решает не просто истребить монстров, но и разрушить мифический Радиант, гнездо чудовищ.
2024-06-10 07:24:09
Лучшая манга, которую я когда-либо читал! Аниме же дополняет и раскрывает некоторые моменты более сильными впечатлениями. Ну а вместе получается невероятно красивая драматичная история одного мага, который пошёл против системы, чтобы искоренить зло